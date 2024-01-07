Зеленский – Швеции: Придет день, когда в Украине откроется совместное производство

Президент Владимир Зеленский назвал приоритетом для Украины совместное со Швецией производство оружия и техники.

Источник: выступление Зеленского на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", видео которого обнародовано в Telegram президента

Дословно: "Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией. Есть соответствующие договоренности с Чехией, Соединенными Штатами и Германией. И конечно, наше предложение для вас – работать вместе, производить вместе, укрепляться вместе.

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Украина уже сейчас является и всегда будет одним из самых весомых европейских доноров безопасности. Мы хотим, чтобы и для собственной безопасности, и для безопасности партнеров мы могли опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире.

Поэтому совместное производство со Швецией для нас приоритет. И я уверен, что придет такой день, когда мы с вами сможем увидеть открытие в Украине первого совместного производства".

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Детали: В выступлении Зеленский подчеркнул, что "Россия использует против Украины и в гибридных формах против всей Европы потенциал, который был накоплен за жизнь нескольких поколений". Он уточнил, что это касается и оружия, и промышленных и экономических возможностей, и энергетического потенциала России, который она тратит на ведение своей войны против Украины.

Однако президент убежден, что "даже Россию можно вернуть снова в рамки международного права, ее агрессию можно победить".

"Конечно, Украина не сдалась бы оккупанту и не смирилась с оккупацией ни при каких обстоятельствах, даже худших. Каждая нация, которая ценит свободу, имеет способы бороться и тогда, когда надеяться на чью-то помощь сложно или невозможно. Но бороться успешно, отвоевывать свое, возвращать безопасность людям, своему региону и приучать агрессора, что агрессия не дает никакой выгоды - это возможно только при условии, что защита черпает силу в солидарности", - сказал он.

Что предшествовало: 19 августа 2023 года представители Украины и Швеции подписали декларацию о намерении относительно совместного производства и обслуживания шведских боевых машин пехоты CV-90.

10 сентября тогдашний заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина и Швеция ставят ближайшей целью совместно изготовить для украинской армии тысячу БМП CV-90.