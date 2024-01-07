Партизаны заявили, что внедрились в дивизию в Подмосковье и получили данные оккупантов

Партизанское движение "Атеш" заявило, что его агент внедрился в дивизию имени Дзержинского в Балашихе (Московская область РФ) и получил личные данные военных, участвующих в войне против Украины.

Источник: "Атеш" в Telegram

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Дословно: ""Атеш" внедрился в дивизию имени Дзержинского в Балашихе.

Наш агент из числа офицеров внедрился в указанную дивизию. Мы уже получили список личного состава, который участвует в "СВО". Их имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы.

Агент передает пламенный привет сослуживцам".

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Детали: Движение также опубликовало координаты расположения дивизии.

"В структуре самой дивизии проводится расширение и укрепление нашей агентурной сети для более качественной деятельности", – говорится также в сообщении.