Партизаны заявили, что внедрились в дивизию в Подмосковье и получили данные оккупантов
Партизанское движение "Атеш" заявило, что его агент внедрился в дивизию имени Дзержинского в Балашихе (Московская область РФ) и получил личные данные военных, участвующих в войне против Украины.
Источник: "Атеш" в Telegram
Дословно: ""Атеш" внедрился в дивизию имени Дзержинского в Балашихе.
Наш агент из числа офицеров внедрился в указанную дивизию. Мы уже получили список личного состава, который участвует в "СВО". Их имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы.
Агент передает пламенный привет сослуживцам".
Детали: Движение также опубликовало координаты расположения дивизии.
"В структуре самой дивизии проводится расширение и укрепление нашей агентурной сети для более качественной деятельности", – говорится также в сообщении.