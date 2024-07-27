Небытов о подозреваемом в убийстве Фарион: "Любит Украину, и ему кажется, что он действовал правильно"

Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов поделился впечатлениями после общения с подозреваемым в убийстве Ирины Фарион Вячеславом Зинченко.

Источник: Небытов в эфире Радио Свобода

Детали: Небытов подтвердил, что "оружие не нашли", добавив, что "преступление готовилось не один день".

Реклама:

Прямая речь Небытова: "Конечно, подозреваемый, который все это готовил, приобрел одежду и отслеживал все пути отхода... и планировал спрятать оружие".

"Я скажу так: человек не сам себе надумал. Вы знаете, что он был участником определенных групп, к сожалению, не очень проукраински направленных".

Детали: Вместе с тем, на уточняющий вопрос журналистки Небытов сказал, что подозреваемый является "человеком абсолютно проукраинским", "он уважает Украину".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Небытова: "Есть человек, абсолютно проукраинский. Я лично с ним общался. Он уважает Украину. Его отец воюет в определенной бригаде.

Он любит Украину, и ему кажется, что он действовал правильно. Он считает, что не надо разделять украинское общество. У него были свои мотивы".

"Он выбрал объект нападения... чтобы этот человек был максимально незащищен".

"Он бы не остановился, если бы правоохранительные органы его не остановили и не арестовали".

Что предшествовало: Зинченко после избрания меры пресечения заявил журналистам, что не убивал языковеда Ирину Фарион, а к российскому лидеру Владимиру Путину относится негативно.

Предыстория: