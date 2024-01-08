Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Война между Израилем и ХАМАС может угрожать безопасности всего Ближнего Востока – Блинкен

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 января 2024, 00:34
Война между Израилем и ХАМАС может угрожать безопасности всего Ближнего Востока – Блинкен
Блинкен, фото: ABC NEWS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что война между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа может "метастазировать" и угрожать безопасности на всем Ближнем Востоке.

Источник: Блинкен на пресс-конференции в Катаре, цитирует The Times of Israel

Прямая речь: "Это момент глубокой напряженности в регионе. Это конфликт, который может легко метастазировать, вызывая еще большую опасность и еще больше страданий".

Реклама:

Детали: Издание добавляет, что госсекретарь США покинул Катар и отправился в ОАЭ, после чего полетит в Саудовскую Аравию, Израиль и Египет.

Напомним: С начала войны между Израилем и ХАМАС Блинкен неоднократно посещал Израиль в рамках поездок на Ближний Восток.

Также Блинкен заявил в октябре прошлого года, что Израиль не намерен управлять Сектором Газа после окончания войны.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАИзраильХАМАСБлижний Восток
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
США
Конгресс США достиг соглашения по расходам, которое поможет предотвратить шатдаун
Китай вводит санкции против компаний США из-за поставок оружия Тайваню
Глава Пентагона сделал заявление по поводу своей госпитализации
Последние новости
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
21:10
Во Франции прошли протесты против важного для Макрона закона об иммиграции
Все новости...
Реклама: