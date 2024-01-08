Война между Израилем и ХАМАС может угрожать безопасности всего Ближнего Востока – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что война между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа может "метастазировать" и угрожать безопасности на всем Ближнем Востоке.

Источник: Блинкен на пресс-конференции в Катаре, цитирует The Times of Israel

Прямая речь: "Это момент глубокой напряженности в регионе. Это конфликт, который может легко метастазировать, вызывая еще большую опасность и еще больше страданий".

Реклама:

Детали: Издание добавляет, что госсекретарь США покинул Катар и отправился в ОАЭ, после чего полетит в Саудовскую Аравию, Израиль и Египет.

Напомним: С начала войны между Израилем и ХАМАС Блинкен неоднократно посещал Израиль в рамках поездок на Ближний Восток.

Также Блинкен заявил в октябре прошлого года, что Израиль не намерен управлять Сектором Газа после окончания войны.