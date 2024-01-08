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В Покровском районе Донецкой области завершились поиски: найдено более 100 фрагментов тел

Евгений КизиловПонедельник, 8 января 2024, 21:27
В Покровском районе Донецкой области завершились поиски: найдено более 100 фрагментов тел
Поисковые работы в Покровском районе. Фото: Клименко в Telegram

Спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы на местах российских обстрелов в Покровском районе Донецкой области, пока удалось установить 5 жертв. 

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко, председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара".

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Детали: По словам министра, пока удалось установить 5 жертв. Опознаны трое погибших из села Ровно - трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Клименко рассказал, что погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков.

Сейчас следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию.

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Идентификация фрагментов тел продолжается.

Обновлено: Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире "Суспільне.Спротив" сообщил, что на месте атаки на Покровский район найдено более 100 фрагментов человеческих тел. По предварительной информации, количество жертв неизменно: 11 погибших и 10 раненых. Однако окончательные цифры будут установлены после соответствующей экспертизы.

Что предшествовало: В результате ударов россиян по Покровскому району Донецкой области в субботу погибли 11 человек, среди которых 5 детей, еще 10 человек ранены.

Россияне ударили по району ракетами С-300. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской общины.

Темы: ракетный ударДонецкая областьвойнажертвы
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