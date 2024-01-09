Законопроект о мобилизации: Комитет Рады прогнозирует значительное изменение отдельных норм

Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич прогнозирует существенные изменения отдельных норм законопроекта о мобилизации во время его рассмотрения в парламенте.

Источник: Завитневич в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "На всех заседаниях (где обсуждался законопроект - ред.) была рабочая атмосфера, были горячие дискуссии, обмен различными аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами для решения задач мобилизации, которые эти права ограничивают.

Реклама:

Прогнозирую, что отдельные нормы законопроекта претерпят существенные изменения при рассмотрении в парламенте. Ну а финальное решение комитета по законопроекту планируем принять во вторник (9 января, - ред.)".

Детали: По его словам, во время обсуждений значительное внимание уделено аргументам относительно мобилизационных потребностей для пополнения боевых частей, которые понесли потери и тех, которые планируется развернуть.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.

Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.

8 января Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

Читайте также Как будет выглядеть мобилизация в Украине? Переводим с бюрократического языка на человеческий нашумевший законопроект от правительства