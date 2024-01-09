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Законопроект о мобилизации: Комитет Рады прогнозирует значительное изменение отдельных норм

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 января 2024, 10:23
Законопроект о мобилизации: Комитет Рады прогнозирует значительное изменение отдельных норм
Завитневич, фото из его фейсбука

Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич прогнозирует существенные изменения отдельных норм законопроекта о мобилизации во время его рассмотрения в парламенте.

Источник: Завитневич в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "На всех заседаниях (где обсуждался законопроект - ред.) была рабочая атмосфера, были горячие дискуссии, обмен различными аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами для решения задач мобилизации, которые эти права ограничивают.

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Прогнозирую, что отдельные нормы законопроекта претерпят существенные изменения при рассмотрении в парламенте. Ну а финальное решение комитета по законопроекту планируем принять во вторник (9 января, - ред.)".

Детали: По его словам, во время обсуждений значительное внимание уделено аргументам относительно мобилизационных потребностей для пополнения боевых частей, которые понесли потери и тех, которые планируется развернуть.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.
  • Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.
  • 8 января Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

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Темы: законодательствоВерховная Радамобилизация
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