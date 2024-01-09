В Минобороны заявили о расторжении договоров, заключенных с компаниями Гринкевичей

Министерство обороны разрывает контракты с компаниями, связанными с семьей львовского предпринимателя Игоря Гринкевича

Источник: заместитель министра обороны Виталий Половенко на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" 9 января

Прямая речь: "Какова позиция Минобороны по "кейсу Гринкевичей"? Позиция такова: после публикации статьи (...). Министерство обороны сразу приняло решение о расторжении тех договоров, которые были предварительно заключены".

Реклама:

Предыстория: