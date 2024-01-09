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В Минобороны заявили о расторжении договоров, заключенных с компаниями Гринкевичей

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 января 2024, 13:41
В Минобороны заявили о расторжении договоров, заключенных с компаниями Гринкевичей
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ, ФОТО ВЕДОМСТВА - MIL.GOV.UA

Министерство обороны разрывает контракты с компаниями, связанными с семьей львовского предпринимателя Игоря Гринкевича

Источник: заместитель министра обороны Виталий Половенко на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" 9 января

Прямая речь: "Какова позиция Минобороны по "кейсу Гринкевичей"? Позиция такова: после публикации статьи (...). Министерство обороны сразу приняло решение о расторжении тех договоров, которые были предварительно заключены".

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Предыстория: 

  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.
  • Глава Львовской ОВА Максим Козицкий, который подписывал меморандум и позировал на фото с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, подозреваемым в коррупции, заявил, что никак не причастен к возможной противоправной деятельности Гринкевича в Минобороны, но при этом признал, что подписывал договоры с компаниями предпринимателя, хотя против них были открыты уголовные производства.

Темы: Минобороны
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