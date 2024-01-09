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Массированная атака 29 декабря: в Киеве обнаружили еще одну жертву

Алена МазуренкоВторник, 9 января 2024, 13:54
Массированная атака 29 декабря: в Киеве обнаружили еще одну жертву

По состоянию на 9 января обнаружили тело еще одного погибшего в Киеве во время массированной ракетной атаки россиян 29 декабря. Количество жертв атаки на столицу возросло до 33.

Источник: КМВА

Дословно: "Во время демонтажа разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции.

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Поэтому по состоянию на эту минуту, рашистские ракеты 29 декабря убили в Киеве 33 человека".

Что было ранее: 3 января ГСЧС сообщила, что в Киеве завершили поисково-спасательные работы после массированной российской атаки 29 декабря.

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Темы: Киевракетный ударвойна
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