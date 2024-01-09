Массированная атака 29 декабря: в Киеве обнаружили еще одну жертву
Вторник, 9 января 2024, 13:54
По состоянию на 9 января обнаружили тело еще одного погибшего в Киеве во время массированной ракетной атаки россиян 29 декабря. Количество жертв атаки на столицу возросло до 33.
Источник: КМВА
Дословно: "Во время демонтажа разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции.
Реклама:
Поэтому по состоянию на эту минуту, рашистские ракеты 29 декабря убили в Киеве 33 человека".
Что было ранее: 3 января ГСЧС сообщила, что в Киеве завершили поисково-спасательные работы после массированной российской атаки 29 декабря.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- На второй день после атаки президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли 39 человек. Позже количество жертв этого удара возростало, потому что под завалами находили погибших.
- Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них.
- По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.