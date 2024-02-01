Украина сообщила, что сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов – Bloomberg

Украина сообщила союзникам, что сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия ежедневно использует на фронте втрое больше огневых средств.

Источник: Bloomberg со ссылкой на письмо министра обороны Украины Рустема Умерова коллегам из Европейского Союза

Детали: Издание отмечает, что Умеров описал в письме огромное численное преимущество, с которым сталкиваются украинские войска, пытаясь отразить новые российские атаки.

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Он отметил, что Украина не в состоянии выпускать более 2 000 снарядов в день по линии фронта, которая простирается на 1 500 километров.

Это меньше трети боеприпасов, которые использует Россия.

Умеров добавил, что дефицит оружия в Украине растет с каждым днем, и призвал союзников из ЕС сделать больше, чтобы выполнить свое обещание предоставить миллион артиллерийских снарядов. Он сказал, что Украине нужно по крайней мере отвечать огневой мощи, которую развернул враг.

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"Сторона, которая имеет больше боеприпасов для ведения боя, обычно побеждает", – цитирует письмо Умерова Bloomberg.

В среду ЕС признал, что до 1 марта он сможет предоставить лишь половину обещанных снарядов, пообещав до конца года поставить еще почти 600 000 единиц.

Украина нуждается в 200 000 155-мм снарядов в месяц, говорится в документе.

Москва, по оценкам Эстонии, может получить почти вдвое больше, поскольку около миллиона снарядов поступает из Северной Кореи.

На встрече министров обороны в среду ЕС заявил, что будет иметь возможность производить 1 миллион снарядов в год и рассчитывает удвоить эту мощность до 2 миллионов в 2025 году.

Издание добавляет, что США также наращивают производство снарядов, чтобы помочь Украине удовлетворить свои потребности.

Что предшествовало: Сообщалось, что Украине не хватает артиллерийских снарядов и зенитных ракет для защиты своих городов от российских атак, а жизненно необходимая помощь со стороны Европы и США застряла в процессе согласования, поэтому украинские войска порой едва сдерживают российские.

Европейский Союз заявил, что сможет поставить Украине до марта только более 500 тысяч артиллерийских снарядов вместо обещанного миллиона.

Напомним: