Арестович покинул Украину благодаря письму ГУР в сентябре – NGL.media

Бывший внештатный советник главы Офиса президента, скандально известный блогер Алексей Арестович выехал из Украины благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины и находится сейчас в Нью-Йорке (США).

Источник: журналистский антикоррупционный центр NGL.media

Детали: 48-летний Алексей Арестович выехал 4 сентября 2023 года в Польшу через пункт пропуска Краковец-Корчова. По данным источника NGL.media в пограничной службе, основанием для его выезда стало письмо Главного управления разведки МО Украины.

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Уже почти 5 месяцев он не возвращается в Украину.

Ранее Арестович неоднократно выезжал за границу, однако возвращался в Украину. Например, в начале мая 2023 года он также выехал через Краковец благодаря письму ГУР и вернулся только в конце июня, проведя за пределами Украины почти полтора месяца.

Кроме двух упомянутых случаев, с момента вторжения россиян 24 февраля 2022 года Арестович выезжал за границу еще 7 раз на других основаниях – например, на основании решений главы пограничников, как советник Офиса президента и тому подобное. Все эти поездки длились не дольше 9-ти дней.

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Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) отказалась предоставить NGL.media официальную информацию об основаниях для выезда Арестовича, мотивируя это тем, что "информация о пересечении государственной границы лицом касается его частной жизни".

Представители ГУР не ответили на вопросы NGL.media в течение двух недель.

В мае прошлого года благодаря похожему письму ГУР из Украины выехал депутат Киевсовета Владислав Трубицын – за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда, где должны были рассматривать его дело по обвинению во взяточничестве. "Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение", – объяснял тогда представитель ГУР Андрей Юсов.

Журналисты обратились с просьбой о комментарии к Арестовичу через личные сообщения в нескольких мессенджерах, но на момент публикации ответа не получили.

17 января 2023 года Алексей Арестович написал заявление об увольнении с должности внештатного советника Офиса президента. Отставка была связана с высказыванием Арестовича относительно попадания российской ракеты в дом в Днепре.

В октябре 2023 года Национальная полиция начала досудебное расследование после обращения народного депутата Инны Совсун, возмущенной тем, что на своих закрытых "психологических семинарах" Арестович называл женщин "существами", которых "хочется душить". В ноябре полиция открыла по нему еще одно производство по статье 383 УКУ (заведомо ложное сообщение о преступлении).

Сам Арестович в ноябре прошлого года заявил, что у него конфликт с Офисом президента и что на него оказывают политическое давление.

"У меня есть ряд международных форумов, на которых я ключевой спикер. То есть имею формальный повод находиться за границей. Но, как вы понимаете, когда секретарь СНБО и депутаты от правящей партии обвиняют тебя в том, что ты российский шпион, и обещают посадить, это ни в коей мере не способствует возвращению", – говорил он в интервью российской "Медузе", отказавшись назвать страну своего пребывания.

С тех пор Арестовича видели в Вене, Нью-Йорке и Варшаве.

Из одного из последних его интервью, опубликованного 24 января, понятно, что сейчас Арестович живет в Нью-Йорке. Избегая деталей, он заявил, что выехал из Украины законно.

"У меня сейчас в Европе еще два проекта. Когда их закрою, тогда поеду в Украину. Я очень хочу домой", – сказал Арестович, отвечая на вопрос о возвращении.