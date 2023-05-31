Депутат-"слуга" Трубицын выехал из Украины благодаря письму от Буданова - "Схемы"

Обвиняемый во взяточничестве 40-летний депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын выехал из Украины, воспользовавшись письмом от начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Источник: проект "Радио Свобода" - "Схемы"

Детали: Журналисты выяснили, что благодаря письму депутату удалось выехать в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская" вечером 13 мая на собственном автомобиле Mercedes S 600 - за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда, где рассматривается дело, в котором Трубицын проходит обвиняемым в получении взятки.

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Mercedes Трубицына фото "схем"

"Схемы" имели возможность ознакомиться с содержанием этого письма, датированным 27 января 2023 года. В нем глава ГУР обращается к главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко с просьбой посодействовать "беспрепятственному пересечению границы" для выезда в заграничную командировку с 28 января по 25 мая 2023 года пяти лицам, среди которых был Трубицын.

Депутат в Украину не вернулся и уже второй раз пропустил заседание ВАКС, из-за чего прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры инициировал его объявление в международный розыск.

Что предшествовало: 30 мая стало известно, что Трубицын выехал из Украины и не прибыл в Высший антикоррупционный суд, поэтому САП просит объявить его в международный розыск.

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Справка: Кроме депутатства, Трубицын является председателем комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.