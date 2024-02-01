ВМС ВСУ объяснили, почему потопление ракетного катера "Ивановец" – существенная потеря для РФ
Для оккупантов потеря ракетного катера "Ивановец" является существенной, поскольку в составе черноморского флота РФ таких катеров всего три.
Источник: Военно-морские силы ВСУ
Дословно: "Это достаточно существенная потеря, учитывая наличие всего трех таких катеров проекта 1241.1 в составе черноморского флота РФ и вооружение, среди которого противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 км.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны".
Детали: В ВМС ВСУ сообщили, что это не первые потери врага в указанной бригаде, поскольку ранее Украине удалось повредить малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".
Предыстория:
- Ранее в четверг Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.