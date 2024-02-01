Пограничники бригады "Помста" взяли в плен трех оккупантов

Пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" взяли в плен трех оккупантов на востоке Украины.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Среди пленных - мобилизованный из Рязани, контрактник - командир отделения из Пскова и "заробитчанин" из Грозного - чеченец, который несколько месяцев назад подписал контракт на год.

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Двое оккупантов попали в плен, когда пытались штурмовать позиции украинских пограничников на Луганщине и потерпели неудачу. После того, как охранники открыли огонь по противнику, часть вражеского отделения отступила, но не все смогли убежать, - рассказал боец бригады под псевдонимом "Удав".

Прямая речь: "Их было где-то 7-8 человек. Сдался один, сказал, что есть друг, который тоже хочет сдаться, и он тоже вышел через некоторое время. Оказали им минимальную медицинскую помощь, дали воды, вывели и передали дальше. А четверо где-то там пока "крутятся". Они не нужны своим, поэтому назад не могут идти, а вперед на штурм также не пойдут. Еды нет, и рано или поздно, они или замерзнут, или сами сдадутся в плен".

Детали: В ГПСУ отмечают, что третий оккупант - чеченец пытался спрятаться, но в поисках безопасного укрытия попал в руки бойцов бригады "Помста".

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Пленных захватчиков передали сотрудникам спецслужб для пополнения обменного фонда и возвращения из плена украинских военнослужащих.

Справка: 10-я бригада Гвардии наступления "Помста" создана на базе героичного Луганского пограничного отряда.