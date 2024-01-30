В Гвардии наступления появилась десятая бригада – пограничников

Государственная пограничная служба увеличивает свои боевые возможности: на базе Луганского пограничного отряда был создан еще один отряд бригадного типа, который уже выполняет задачи по отражению российской агрессии.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Он получил название "Помста" и входит в бригады Гвардии наступления (это уже 10-я бригада Гвардии наступления -ред.).

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Только с начала полномасштабного вторжения 5 военнослужащих пограничного отряда удостоены почетного звания Героя Украины с награждением ордена "Золотая Звезда", 4 из них - посмертно.

Дословно: "Сейчас Луганский пограничный отряд реформирован в бригаду Гвардии наступления с символическим названием "Помста". И в этом есть конкретный символизм, ведь, как отметил глава ГПСУ (Сергей Дейнеко -ред.), захватчики смогут это почувствовать на себе и за каждого собрата, от первого погибшего в ночь на 24 февраля 2022 года пограничника - мастер-сержанта Дениса Ткача, который погиб во время боя с диверсионно-разведывательной группой на отделе пограничной службы "Меловое", до всех погибших в этой войне, будет конкретная месть".

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Детали: В ГПСУ отмечают, что боевые возможности этого подразделения сейчас значительно наращены, есть соответствующие средства - бронированная техника, спецавтомобили, зенитные, артиллерийские и противотанковые средства, системы аэроразведки и ударные БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, современные ПЗРК, снайперское вооружение и тому подобное.

Кроме этого военнослужащие Луганского отряда прошли многочисленные учения и слаживание, как в Украине, так и за рубежом: в Великобритании, Испании, Испании, Германии и других странах.

Напомним: С весны 2014 года воины Луганского отряда во главе со своим командиром, нынешним главой службы Сергеем Дейнеко, давали отпор российским захватчикам. Именно этот отряд дольше всех силовых структур держал оборону в Луганске. В начале лета 2014 года пророссийские боевики несколько дней штурмовали расположение управления части, ведя огонь из домов мирных жителей областного центра.

В 2018 году пограничному отряду присвоено наименование имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, офицера, который героически погиб на Луганщине в бою с диверсантами, которых прикрывала бронетехника и авиация россиян.

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