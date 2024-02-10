Генштаб: За сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений

За прошедшие сутки произошло 111 боевых столкновений. В целом враг нанес 73 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: Вследствие российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

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Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 26 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 18 ударных БпЛА. Информация о последствиях утреннего удара уточняется.

Авиационным ударам подверглись: Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 14 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 22 атаки оккупантов неподалеку Богдановки, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак у Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 19 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешные штурмовые действия.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пунктам управления, 2 складам боеприпасов противника.