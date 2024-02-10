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Столтенберг: Должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 10 февраля 2024, 10:05
Столтенберг: Должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией
фото: getty

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг считает, что в случае победы России в Украине российская агрессия может распространиться на другие страны, поэтому членам НАТО нужно активно готовиться к возможной конфронтации.

Источник: Столтенберг в интервью Welt am Sonntag, которого цитирует n-tv, "Европейская правда"

Детали: Генсек НАТО выразил мнение, что Альянс должен "подготовиться к конфронтации (с Россией. – Ред.), которая может длиться десятилетиями", а потому его членам нужно быстрее расширять свою оборонную промышленность.

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"Если Путин победит в Украине, нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны", – предупредил он.

Для сдерживания российской агрессии, по мнению Столтенберга, нужно и дальше поддерживать Украину и инвестировать в военный потенциал НАТО, поскольку Россия уже готовит свою экономику к длительной войне.

"Нам нужно быстрее восстановить и расширить нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки в Украину и пополнить наши собственные запасы. Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, как это необходимо во время конфликта", – пояснил генсек.

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Напомним: Ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

А главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии призвал не терять "окно возможностей" на подготовку к потенциальному прямому противостоянию России, потому что это время может закончиться уже через несколько лет.

Темы: НАТОРосcиявойнаоружие
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