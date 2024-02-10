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За сутки уничтожены еще тысяча россиян и 24 артсистемы

Роман ПетренкоСуббота, 10 февраля 2024, 10:27
За сутки уничтожены еще тысяча россиян и 24 артсистемы
украинские воины, фото: 41 омбр

Силы обороны за сутки 9-10 февраля уничтожили 980 российских оккупантов, 24 артиллерийских системы и 9 их танков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 394270 (+980) человек,
  • танков - 6394 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 11942 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 9459 (+24) ед,
  • РСЗО - 981 (+0) ед,
  • средства ПВО - 666 (+0) ед,
  • самолетов - 332 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7235 (+26),
  • крылатые ракеты - 1881 (+0),
  • корабли / катера - 24 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12579 (+28) ед,
  • специальная техника - 1512 (+3).

Данные уточняются.

Темы: потери в войне
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