За сутки уничтожены еще тысяча россиян и 24 артсистемы
Суббота, 10 февраля 2024, 10:27
Силы обороны за сутки 9-10 февраля уничтожили 980 российских оккупантов, 24 артиллерийских системы и 9 их танков.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 394270 (+980) человек,
- танков - 6394 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 11942 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 9459 (+24) ед,
- РСЗО - 981 (+0) ед,
- средства ПВО - 666 (+0) ед,
- самолетов - 332 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7235 (+26),
- крылатые ракеты - 1881 (+0),
- корабли / катера - 24 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12579 (+28) ед,
- специальная техника - 1512 (+3).
Данные уточняются.