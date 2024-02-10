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В Польше разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 10 февраля 2024, 14:11
В Польше разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
фото: getty

В пункте пропуска "Шегини – Медика" 10 февраля возобновили движение тяжеловозов после того, как польские фермеры завершили акцию протеста и разблокировали его.

Источник: ДПСУ, "Европейская правда"

Детали: Как сообщили украинские пограничники со ссылкой на информацию Пограничной стражи Польши, в 11:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Шегини – Медика".

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"На въезд в Украину ожидают 220 грузовиков. Оформление и пропуск транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", – добавили в ГПСУ.

Представитель ведомства Андрей Демченко еще утром 10 февраля сообщал, что польские фермеры продолжали блокирование трех пунктов пропуска на границе – "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская – Гребенное" и "Шегини – Медика"

Всего на украинско-польской границе на пересечение ждали 1300 тяжеловозов.

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В пятницу фермеры со всей Польши начали акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

Напомпним: Перед тем в Госпогранслужбе заявляли, что ожидают протестов в районе пяти КПП, двух из них – с понедельника, 12 февраля.

Читайте также интервью с торговым представителем Украины Тарасом Качкой: "От транспортной блокады польская экономика пострадала больше, чем украинская".

Темы: ПольшаПограничная служба
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