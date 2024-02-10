Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнеры обсуждают изменение формата "Рамштайн" - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 10 февраля 2024, 15:58
Партнеры обсуждают изменение формата Рамштайн - СМИ
фото: минобороны

Представители западных правительств обсуждают возможность изменения формата Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), который по замыслу должен координировать НАТО.

Источник: Handelsblatt, "Европейская правда"

Детали: По данным источников издания, на Западе хотят, чтобы в будущем НАТО координировал поставки западных вооружений Украине.

Реклама:

В материале говорится, что как в НАТО, так и в ряде западных стран считают, что формат "Рамштайн" должен быть взят под эгиду Североатлантического альянса.

По данным Handelsblatt, этот план был разработан советником президента США по вопросам госбезопасности Джейком Салливаном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, его обсуждали в кругу НАТО только на этой неделе.

Как отмечает издание, эту концепцию поддерживают, в частности, восточноевропейские государства, а также Великобритания и Франция.

ВИДЕО ДНЯ

Немецкое правительство настроено скептически, поскольку считает, что это будет подпитывать нарратив Кремля, что НАТО воюет с Россией.

По данным издания, поиск нового формата ведется из-за беспокойства из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Напомним: Ранее сообщалось, что следующее заседание в формате "Рамштайн", как и в прошлом году, будет совмещено со встречей министров обороны стран НАТО, которая продлится 14-15 февраля.

Возглавит заседание министр обороны США Ллойд Остин, который вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном на следующей неделе посетит Брюссель.

Темы: РамштайнЕСНАТОпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

Рамштайн
Глава Пентагона возглавит заседание "Рамштайн-19"
Нидерланды присоединились к ІТ-коалиции в поддержку ВСУ
Умеров показал на "Рамштайне" видео, как украинцы на "Брэдли" уничтожают российский танк
Последние новости
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
05:40
ISW: Украинские войска осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки
Все новости...
Реклама: