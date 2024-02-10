Партнеры обсуждают изменение формата "Рамштайн" - СМИ

Представители западных правительств обсуждают возможность изменения формата Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), который по замыслу должен координировать НАТО.

Источник: Handelsblatt, "Европейская правда"

Детали: По данным источников издания, на Западе хотят, чтобы в будущем НАТО координировал поставки западных вооружений Украине.

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В материале говорится, что как в НАТО, так и в ряде западных стран считают, что формат "Рамштайн" должен быть взят под эгиду Североатлантического альянса.

По данным Handelsblatt, этот план был разработан советником президента США по вопросам госбезопасности Джейком Салливаном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, его обсуждали в кругу НАТО только на этой неделе.

Как отмечает издание, эту концепцию поддерживают, в частности, восточноевропейские государства, а также Великобритания и Франция.

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Немецкое правительство настроено скептически, поскольку считает, что это будет подпитывать нарратив Кремля, что НАТО воюет с Россией.

По данным издания, поиск нового формата ведется из-за беспокойства из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Напомним: Ранее сообщалось, что следующее заседание в формате "Рамштайн", как и в прошлом году, будет совмещено со встречей министров обороны стран НАТО, которая продлится 14-15 февраля.

Возглавит заседание министр обороны США Ллойд Остин, который вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном на следующей неделе посетит Брюссель.