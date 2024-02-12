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ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 12 февраля 2024, 19:47
ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины
Фото: Getty Images

Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: После решения постоянных представителей ЕС в конце января Совет Евросоюза принял правила, которые определяют правовой статус сверхприбылей от обездвиженных активов РФ на территории объединения, а также обязывают хранить их на отдельных счетах.

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"Совет, в частности, решил, что центральные депозитарии, владеющие активами Центробанка РФ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные денежные остатки, накапливающиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также отдельно хранить соответствующие доходы", – говорится в сообщении Совета ЕС.

Этими доходами от росактивов депозитарии распоряжаться не могут, уточняет Совет Евросоюза. Но надзорные органы в каждой стране по обращению депозитария могут принимать индивидуальные решения о "высвобождении части этой чистой прибыли".

"Это решение открывает путь к принятию Советом решения о возможном создании финансового взноса в бюджет ЕС из этих чистых прибылей для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе", – подчеркивают в Совете ЕС.

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По официальным данным, в результате санкций против России на территории ЕС, Австралии и стран "Группы семи" были обездвижены около 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ, причем на ЕС приходятся более двух третей суммы.

Напомним, в прошлом месяце министры иностранных дел Евросоюза достигли политического согласия относительно плана использования росактивов в поддержку Украины.

Темы: ЕСрепарацииденьги
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