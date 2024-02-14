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Зеленский поручил создать комплексную систему против российских развед дронов

Татьяна ОлейникСреда, 14 февраля 2024, 17:44
Зеленский поручил создать комплексную систему против российских развед дронов
Скриншот из видео Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правительством, военными и ОПК по современному оружию против разведывательных российских дронов.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Орлан" или ZALA над линией фронта – это глаза для русской артиллерии и ударных БПЛА.

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В Украине есть решение, как их ослепить. Следует внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств впечатления".

Детали: Президент сообщил, что дал поручение создать комплексную систему, которая объединила бы армию и промышленность. Чтобы производители точно знали потребности фронта, а армия – производственные возможности по всем регионам.

Прямая речь: "Фронт нуждается в быстрой реакции на вызовы и угрозы. Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя – жизнь наших воинов".

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Темы: Зеленскийбеспилотники
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