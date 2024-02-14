СМИ: "Угроза нацбезопасности" США связана с возможным запуском РФ ядерного оружия в космос
Два информированных источника американского телеканала ABC News утверждают, что "серьезная угроза нацбезопасности" США, о которой заговорили 14 февраля, касается вероятных намерений России запустить в космос ядерное оружие.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Как утверждается, разведывательные данные, которые просил рассекретить председатель разведывательного комитета Палаты представителей США Майк Тернер, "касаются того, что россияне хотят запустить ядерное оружие в космос".
ABC News уточняет: речь идет не о гипотетическом сбросе Россией ядерного оружия на Землю, а скорее о том, что это оружие может быть использовано против спутников.
"Это очень тревожно и очень секретно", – сказал ABC News один источник, который назвал это "большой проблемой".
Публично о том, чего именно касается "серьезная угроза нацбезопасности" США, не раскрывалось, в то же время многие члены Конгресса США, которые назвали вопрос серьезным, уверяли, что он не должен вызывать общественную тревогу.
Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что он лично связался с ведущими законодателями из комитетов по вопросам национальной безопасности до того, как Тернер публично предупредил о "серьезной угрозе национальной безопасности".
Напомним: Опрос, проведенный перед Мюнхенской конференцией по безопасности, показал более низкое восприятие войны России против Украины как большой угрозы для мира по сравнению с прошлогодними результатами.