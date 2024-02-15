Столтенберг считает, что США не выйдут из НАТО: объяснил почему

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не верит, что Соединенные Штаты прекратят участие в Альянсе, и назвал три причины для этого.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Комментируя заявления экс-президента Трампа о вероятном пересмотре роли США в Альянсе, Столтенберг заявил, что США должны сохранить свою роль в Альянсе.

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"Я ожидаю, что США останутся сильной составляющей", – заявил он.

По мнению Столтенберга, есть три ключевые причины для его уверенности.

"Во-первых, это (сохранение роли США) в национальных интересах безопасности Соединенных Штатов; во-вторых, есть сильная двухпартийная поддержка НАТО в Конгрессе; и в-третьих, критика звучит не в адрес НАТО, а в адрес европейских членов НАТО", – пояснил генсек.

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Столтенберг также воздержался от критики в адрес Трампа, которая звучала от него несколько раз в течение последних дней.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".

Как сообщалось: В среду генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Напомним, перед этим Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.