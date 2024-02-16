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РФ уже выпустила по Украине 24 баллистические ракеты КНДР: Костин объяснил, чем они отличаются

Валентина РоманенкоПятница, 16 февраля 2024, 16:21
РФ уже выпустила по Украине 24 баллистические ракеты КНДР: Костин объяснил, чем они отличаются
Баллистическая ракета Kn-23. фото из открытых источников

Россия использовала по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства, вероятно Kn-23/24, во время ракетных обстрелов территории Украины.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На данный момент по меньшей мере 24 баллистические ракеты, предварительно, произведенные в Северной Корее, были использованы во время российских ракетных атак на территории Украины.

Всего за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины этим типом ракет. Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областей. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения".

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Детали: По словам генпрокурора, наиболее массированная ракетная атака этим типом ракет была задокументирована 7 февраля 2024 года. "Атакованы были три города: Киев (одной ракетой), Павлоград и Харьков (двумя ракетами по каждому городу). Во всех этих случаях попадание по возможным целям не зафиксировано", - подчеркнул Костин.

Он добавил, что удар, причинивший больше всего жертв среди гражданского населения, произошел 2 января 2024 года, по Харькову: тогда в результате обстрела центральной части города погибли три человека и 64 получили ранения.

Информация о происхождении ракет подтверждается заключениями Центрального исследовательского института вооружения Министерства обороны Украины и Межведомственной рабочей группы при Офисе генерального прокурора, подробно проанализировавшей места попадания ракет и их обломки.

"Эти ракеты имеют различные маркировочные номера, на них есть символы, которые могут свидетельствовать о корейском происхождении. Также характер и объем разрушений (размер воронки, поражающее действие), особенность траектории полета были разными. То есть, у этих ракет больший диаметр, чем у аналогичных моделей российского и советского происхождения", - отметил генпрокурор.

Костин сообщил, что согласно предварительному анализу, такие ракеты содержат фугасные боевые части мощностью 500-1000 кг в тротиловом эквиваленте. Возможно также использование комбинированной боевой части. Установленная максимальная дальность пуска ракет – до 650 км.

"По предварительным данным, удары были нанесены с территории Воронежской области в России", - уточнил руководитель ОГП.

Также он обратил внимание, что точность этих ракет вызывает вопросы. "Из 24 выпущенных ракет известно о двух относительно точных попаданиях: НПЗ Кременчуг и техническая территория аэродрома Канатово. Остальные ракеты попали на значительном расстоянии друг от друга - до нескольких километров и более - или взорвались в воздухе или поразили жилые кварталы в Харькове", - сказал Костин.

Темы: ракетный ударКНДРвойнаОфис генпрокурора
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