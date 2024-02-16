Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден отреагировал на смерть Навального

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 20:10
Байден отреагировал на смерть Навального
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден использовал сообщение о смерти Алексея Навального, чтобы надавить на Конгресс одобрить поддержку Украины.

Источник: заявление Байдена во время специального обращения, посвященного сообщениям о смерти Навального, сообщает "Европейская правда"

Детали: Байден считает российского президента Владимира Путина ответственного за смерть Навального.

Реклама:

"Сообщения о его смерти, если они правдивы – а у меня нет оснований считать, что нет, хотя российские власти расскажут свою собственную историю – не оставляют сомнений: Путин ответственен за смерть Навального", – заявил президент США. 

Байден сказал, что Путин нападает не только на граждан других стран, как это происходит сейчас в Украине, но и делает ужасные вещи со своим собственным народом. 

Байден назвал Навального "смелым и принципиальным" человеком, посвятившим себя развитию России, где царит верховенство права. 

ВИДЕО ДНЯ

Президент США также сказал, что сообщение о смерти Навального должно стимулировать к финансированию поддержки Украины в войне против России.

По словам Байдена, Соединенные Штаты должны обеспечить средства, "чтобы Украина могла продолжать защищать себя", а отсутствие дальнейшего финансирования Украины в этот критический момент "никогда не будет забыто".

"Часы тикают и это (одобрение поддержки Украины) должно произойти", – заявил Джо Байден.

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины.

Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

Читайте также: Заложники атаки на Байдена: что мешает Украине получить финансирование от США.

Темы: БайденНавальный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено Российские войска атаковали Краматорск, пострадали шесть человек

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Бронировать рабочих ОПК станет проще: Минстратегпром изменил правила

Польские фермеры призвали Путина "навести порядок в Украине", глава МВД отреагировал

Кулеба о дебатах в Конгрессе: Украина потеряла Авдеевку, пока кто-то обсуждает решение

Зеленский созывает первую с начала полномасштабной войны встречу с фракцией "Слуга народа"

Все новости...

Читайте УП В Google News

Байден
Бывшего информатора ФБР обвиняют во лжи против Байденов – CNN
Неспособность поддержать Украину никогда не будет забыта – Байден о каникулах Палаты представителей
Трамп сменил риторику: заявил, что сделает для Украины больше Байдена
Последние новости
23:38
Ощадбанк продает долги Мотроновского ГОКа Фирташа за 600 миллионов
23:21
В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра
23:20
Обыграл 37-летнего гроссмейстера: история 8-летнего мальчика, побившего шахматный рекорд
23:09
Bloomberg: США сказали союзникам, что РФ может запустить ядерное оружие в космос до конца года
23:05
Нацбанк назначил руководительницу департамента внутреннего аудита
23:00
фото, обновлено Российские войска атаковали Краматорск, пострадали шесть человек
22:46
Минобороны: курсантов украинских военных вузов будут обучать специалисты из США
22:38
Акции Nvidia стали самыми торгуемыми на Уолл-стрит: опередили Tesla
22:32
Спикер ГНСУ: В последнее время уменьшилось количество российских ДРГ
22:04
Сырский и Умеров поговорили с Остином о фронте и боеприпасах
Все новости...
Реклама: