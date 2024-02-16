Байден отреагировал на смерть Навального

Президент США Джо Байден использовал сообщение о смерти Алексея Навального, чтобы надавить на Конгресс одобрить поддержку Украины.

Источник: заявление Байдена во время специального обращения, посвященного сообщениям о смерти Навального, сообщает "Европейская правда"

Детали: Байден считает российского президента Владимира Путина ответственного за смерть Навального.

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"Сообщения о его смерти, если они правдивы – а у меня нет оснований считать, что нет, хотя российские власти расскажут свою собственную историю – не оставляют сомнений: Путин ответственен за смерть Навального", – заявил президент США.

Байден сказал, что Путин нападает не только на граждан других стран, как это происходит сейчас в Украине, но и делает ужасные вещи со своим собственным народом.

Байден назвал Навального "смелым и принципиальным" человеком, посвятившим себя развитию России, где царит верховенство права.

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Президент США также сказал, что сообщение о смерти Навального должно стимулировать к финансированию поддержки Украины в войне против России.

По словам Байдена, Соединенные Штаты должны обеспечить средства, "чтобы Украина могла продолжать защищать себя", а отсутствие дальнейшего финансирования Украины в этот критический момент "никогда не будет забыто".

"Часы тикают и это (одобрение поддержки Украины) должно произойти", – заявил Джо Байден.

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины.

Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

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