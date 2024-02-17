За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка

За прошедшие сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений с вражескими войсками, больше всего – на Авдеевском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений.

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В общем враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Авиационным ударам подверглись: Уды, Гатище, Катериновка Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Терны, Авдеевка, Семеновка, Ласточкино, Александрополь Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении защитниками отражено 3 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 17 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитниками отражено 38 атак врага в районе Ласточкино, Авдеевки, западнее Бердичева и еще 5 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 12 раз пытались прорвать оборону Сил обороны.

На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника в течение суток не было.

На Запорожском направлении враг 3 раза безуспешно пытался атаковать позиции украинских войск юго-восточнее Малой Токмачки.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма.

В общем авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны противника.