За сутки враг нанес 104 авиаудара – Генштаб

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

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Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed-136/131". Информация, по этой атаке уточняется.

Авиационным ударам подверглись: Харьковская, Луганская, Донецкая и Запорожская области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

ВИДЕО ДНЯ

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 14 атак оккупантов у Ласточкино Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешные штурмы.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районах сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.