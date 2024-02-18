Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки враг нанес 104 авиаудара – Генштаб

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 февраля 2024, 07:29
За сутки враг нанес 104 авиаудара – Генштаб
УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ, ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. В целом враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. 

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Реклама:

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed-136/131". Информация, по этой атаке уточняется.

Авиационным ударам подверглись: Харьковская, Луганская, Донецкая и Запорожская области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

ВИДЕО ДНЯ

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 14 атак оккупантов у Ласточкино Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешные штурмы.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районах сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Генштаб
ВСУ за сутки ликвидировали 53 ББМ, 40 артсистем и более тысячи оккупантов
На Марьинском направлении россияне 21 раз пытались прорвать оборону ВСУ – Генштаб
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
Последние новости
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
Все новости...
Реклама: