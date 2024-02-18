Россияне активно штурмуют позиции ВСУ на левобережье Херсонщины – Генштаб

Российские войска в воскресенье 14 раз пытались штурмовать позиции Сил обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области, на других направлениях вражеских атак было меньше.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток состоялось 56 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 64 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ольховатки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Староселье Черниговской области; Середина-Буда, Фотовиж, Зноб-Трубчевская Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Боровой Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 7 атак противника возле Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Раздоловки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки вблизи Ивановского, Клищеевки, Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 3 атаки врага в районах Ласточкино и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Семеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 12 раз пытались прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника в районе Роботино Запорожской области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 14 попыток штурма позиций украинских войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Ингулец, Федоровка, Ивановка, Тягинка, Токаревка, Крынки Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов Крынки, Томина Балка, Ингулец и Ивановка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.

Также на восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 пунктам управления и 1 складу боеприпасов противника.