Bloomberg: В Мюнхене доминировали пессимизм и сомнения относительно роли США в защите Европы

По данным Bloomberg, на Мюнхенской конференции по безопасности представители стран-членов НАТО в частных разговорах обсуждали необходимость подготовки к возможному нападению России на одну из них на фоне сомнений в роли США в защите Европы.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: В публикации с заголовком "Союзники Украины моделируют мир, в котором США отступают" издание отмечает, что "члены НАТО теперь говорят в частных разговорах о российском нападении на одного из них как об опасности, требующей немедленного ответа, поскольку они все больше сомневаются в том, что США сохранят свою традиционную роль защиты Европы как части альянса".

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Дословно: "Растущая тревога его (Байдена – ред.) европейских союзников вытекает из осознания того, что они находятся в моменте, когда Россия ободрена своими успехами на поле боя, США могут уменьшить поддержку их региона, а они сами сделали слишком мало для подготовки.

Этот пессимизм доминировал в разговорах в эти выходные на Мюнхенской конференции по безопасности, где лидеры и представители оборонных ведомств собрались, чтобы подвести итоги крупнейших геополитических угроз в мире.

Присутствующие высокопоставленные чиновники в сфере безопасности выразили обеспокоенность по поводу неспособности США предоставить миллиарды долларов финансирования Украине и заявили, что они планируют сценарии, в которых именно это ухудшение поддержки может подтолкнуть Россию к прямому нападению на союзника по НАТО".

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Больше деталей: По словам одного из чиновников, по сравнению с решительностью предыдущих встреч, в этом году в Мюнхене царила неопределенность.

"Я не могу предсказать, может ли произойти нападение на территорию НАТО и когда именно. Но это может произойти через пять-восемь лет", - сказал в интервью Bloomberg министр обороны Германии Борис Писториус.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс, противник помощи Украине и близкий союзник Дональда Трампа, выразил мнение многих членов своей партии, когда заявил, что его стране нужно переориентировать свою внешнюю политику на Азию, оставив меньше ресурсов на поддержку Европы.

"Проблема Европы заключается в том, что она не обеспечивает достаточного сдерживания самостоятельно, потому что она не проявляет достаточной инициативы. Американское одеяло безопасности позволило европейской безопасности атрофироваться", - сказал Вэнс на панельной дискуссии в Мюнхене.

По словам одного из высокопоставленных помощников конгрессменов, даже если финансирование для Украины со стороны США поступит, оборудование не сразу попадет в Украину. В частности, издание пишет о необходимости ракет противовоздушной обороны, "нехватка которых уже привела к серьезным убыткам от российских ракетных обстрелов".