Bloomberg: У Мюнхені домінували песимізм і сумніви щодо ролі США в захисті Європи

За даними Bloomberg, на Мюнхенській безпековій конференції представники країн-членів НАТО в приватних розмовах обговорювали необхідність підготовки до можливого нападу Росії на одну з них на тлі сумнівів у ролі США в захисті Європи.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: У публікації з заголовком "Союзники України моделюють світ, в якому США відступають" видання зазначає, що "члени НАТО тепер говорять у приватних розмовах про російський напад на одного з них як про небезпеку, що вимагає негайної відповіді, оскільки вони все більше сумніваються в тому, що США збережуть свою традиційну роль захисту Європи як частини альянсу".

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Дослівно: "Зростаюча тривога його (Байдена – ред.) європейських союзників випливає з усвідомлення того, що вони перебувають у моменті, коли Росія підбадьорена своїми успіхами на полі бою, США можуть зменшити підтримку їхнього регіону, а вони самі зробили занадто мало для підготовки.

Цей песимізм домінував у розмовах цими вихідними на Мюнхенській безпековій конференції, де лідери та представники оборонних відомств зібралися, щоб підбити підсумки найбільших геополітичних загроз у світі.

Присутні високопосадовці у сфері безпеки висловили занепокоєння з приводу нездатності США надати мільярди доларів фінансування Україні і заявили, що вони планують сценарії, в яких саме це погіршення підтримки може підштовхнути Росію до прямого нападу на союзника по НАТО".

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Більше деталей: За словами одного з посадовців, у порівнянні з рішучістю попередніх зустрічей, цього року в Мюнхені панувала невизначеність.

"Я не можу передбачити, чи може статися напад на територію НАТО і коли саме. Але це може статися через п'ять-вісім років", - сказав в інтерв'ю Bloomberg міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Сенатор-республіканець від штату Огайо Джей Ді Венс, противник допомоги Україні і близький союзник Дональда Трампа, висловив думку багатьох членів своєї партії, коли заявив, що його країні потрібно переорієнтувати свою зовнішню політику на Азію, залишивши менше ресурсів на підтримку Європи.

"Проблема Європи полягає в тому, що вона не забезпечує достатнього стримування самостійно, тому що вона не проявляє достатньої ініціативи. Американська ковдра безпеки дозволила європейській безпеці атрофуватися", - сказав Венс на панельній дискусії в Мюнхені.

За словами одного з високопоставлених помічників конгресменів, навіть якщо фінансування для України з боку США надійде, обладнання не одразу потрапить до України. Зокрема, видання пише про необхідність ракет протиповітряної оборони, "нестача яких вже призвела до серйозних збитків від російських ракетних обстрілів".