Россияне сбросили авиабомбы на Вильховатку Харьковской области, есть пострадавшая
Понедельник, 19 февраля 2024, 19:50
Российские войска 19 февраля обстреляли село Вильховатка Купянского района, одна женщина пострадала.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Около 17:00 российские оккупанты обстреляли село Вильховатка Купянского района управляемыми авиационными бомбами. Разрушены 2 частных дома, повреждены 10.
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Одну женщину деблокировали из-под завалов и оказывают медицинскую помощь".