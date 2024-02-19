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Россияне сбросили авиабомбы на Вильховатку Харьковской области, есть пострадавшая

Татьяна ОлейникПонедельник, 19 февраля 2024, 19:50
Россияне сбросили авиабомбы на Вильховатку Харьковской области, есть пострадавшая
Фото - Олег Синегубов в Telegram

Российские войска 19 февраля обстреляли село Вильховатка Купянского района, одна женщина пострадала.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Около 17:00 российские оккупанты обстреляли село Вильховатка Купянского района управляемыми авиационными бомбами. Разрушены 2 частных дома, повреждены 10.

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Одну женщину деблокировали из-под завалов и оказывают медицинскую помощь".

Темы: Харьковская областьвойна
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