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ISW: Путин приступает к реализации долгосрочных планов на оккупированных территориях

Алена ИвашкивПятница, 2 февраля 2024, 05:19
ISW: Путин приступает к реализации долгосрочных планов на оккупированных территориях
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин заявил о планах России интегрировать оккупированные украинские территории в РФ в течение следующих шести лет. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Путин заявил, что Россия планирует, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с Россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года. 

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ISW считает, что это свидетельствует о том, что Россия приступает к реализации долгосрочных планов и не предусматривает никаких территориальных уступок. 

Кроме этого, Путин призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать работу на оккупированных территориях и отметил, что субъекты РФ наладили патронатные сети с оккупированными регионами Украины.

Ключевые выводы ISW за 1 февраля:

ВИДЕО ДНЯ
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный представил всеобъемлющую стратегию, направленную на то, чтобы перехватить инициативу на всем театре боевых действий в Украине и удержать ее, чтобы способствовать украинским победам на поле боя, несмотря на численное превосходство России в живой силе и материально-технических средствах. Стратегия Залужного имеет целью компенсировать существующие вызовы для Украины и достичь преимущества над российскими военными за счет широкомасштабных технологических инноваций и адаптации.
  • В ночь с 31 января на 1 февраля украинские силы успешно нанесли удар и потопили корабль Черноморского флота России в Черном море вблизи оккупированного Крыма.
  • Российские военные блогеры продолжали выражать разочарование по поводу постоянных тактических ошибок российских войск во время наступательных операций на западе Донецкой области.
  • Европейский Союз (ЕС) единогласно одобрил пакет финансовой поддержки для Украины на 2024-2027 годы.
  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что Европейский Союз (ЕС) не сможет отправить Украине обещанный миллион снарядов до марта 2024 года, но планирует выполнить это обещание до конца 2024 года.
  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил еще одного из своих детей на высокую должность в чеченском правительстве с 31 января.
  • Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Купянска, Авдеевки и Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 1 февраля.
  • Турецкие банки начали закрывать счета российских компаний из-за угрозы введения дополнительных санкций со стороны США.
  • Президент России Владимир Путин отметил планы России интегрировать оккупированные территории Украины в состав России в течение следующих шести лет.

Темы: войнаПутинРосcияоккупация
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