Криворожье: всех шахтеров, которые из-за атаки "Шахедов" застряли под землей, подняли на поверхность

Всех более сотни криворожских шахтеров, которые застряли под землей из-за ночной атаки "Шахедов", подняли на поверхность.

Источник: глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Все 113 шахтеров на поверхности. Спасибо горноспасателям, ГСЧС, руководству и трудовым коллективам КЖРК и Арселора".

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Детали: Он напомнил, что ночью россияне нанесли удар по критической инфраструктуре Кривого Рога, в результате чего без электричества осталось около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе − часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус.

Для устранения последствий оперативно задействовали все службы города, а котельные КП "Теплосеть" и больницы перевели на работу от генераторов.

По словам Вилкула, по состоянию на 7:00 удалось восстановить подачу электричества 60 тысячам абонентов, все больницы уже с электроэнергией. Также возобновили работу троллейбуса и городского трамвая, но скоростной трамвай пока не работает.

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Котельная "Теплоцентрали" №2 также обесточена (район ул. В. Великого, "Вечерний", "Восточной" и Днепрошоссе).

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