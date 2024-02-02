Залужный раскритиковал систему производства оружия в Украине

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный обратил внимание на частичную монополизацию оборонной промышленности и несовершенство законодательства, что приводит к проблемам с производством оружия в Украине.

Источник: Залужный в колонке для СNN

Прямая речь: "Запасы ракет, перехватчиков ПВО и боеприпасов для артиллерии у наших партнеров исчерпываются из-за интенсивности боевых действий в Украине, а также из-за глобального дефицита топливных зарядов.

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Россия, принимая во внимание то, как события на Ближнем Востоке отвлекают международное внимание, может попытаться спровоцировать дальнейшие конфликты в других регионах. Слабость режима международных санкций означает, что Россия, в партнерстве с некоторыми другими, все еще способна развертывать свой военно-промышленный комплекс для ведения войны на истощение против нас.

...Мы остаемся ограниченными несовершенством нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичной монополизацией оборонной промышленности. Это приводит к узким местам в производстве - например, боеприпасов, - что еще больше углубляет зависимость Украины от союзников в вопросах поставок".

Детали: Залужный считает, что Украина должна "признать значительное преимущество, которое имеет враг в мобилизации человеческих ресурсов, и то, как это соотносится с неспособностью государственных институтов в Украине повысить уровень укомплектованности наших Вооруженных сил без применения непопулярных мер".

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