Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Буданов: Российский "Ивановец" затонул в результате шести прямых попаданий дронов

Александр ШумилинПятница, 2 февраля 2024, 15:07
Буданов: Российский Ивановец затонул в результате шести прямых попаданий дронов
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН

Российский ракетный катер "Ивановец" затонул в ночь на 1 февраля на рейде озера Донузлав в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников.

Источник: Буданов в комментарии проекту "The War Zone"

Прямая речь: "В ходе проведения специальных мероприятий в период с 31 января по 1 февраля управлением было спланировано и осуществлено уничтожение "Ивановца" на рейде озера Донузлав.

Реклама:

Во время уничтожения указанного корабля было осуществлено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в корпус корабля. В результате полученных повреждений корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, которую проводил противник, не увенчалась успехом".

Предыстория:

  • В четверг Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.
  • Для оккупантов потеря ракетного катера "Ивановец" является существенной, поскольку в составе черноморского флота РФ таких катеров всего три.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БудановфлотРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Буданов
Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти
Буданов: Сейчас идет наступление россиян, оно закончится − и начнется наш ход
Западные СМИ допускают, что увольнение Залужного – вопрос времени, и оценивают риски
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: