Буданов: Российский "Ивановец" затонул в результате шести прямых попаданий дронов
Пятница, 2 февраля 2024, 15:07
Российский ракетный катер "Ивановец" затонул в ночь на 1 февраля на рейде озера Донузлав в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников.
Источник: Буданов в комментарии проекту "The War Zone"
Прямая речь: "В ходе проведения специальных мероприятий в период с 31 января по 1 февраля управлением было спланировано и осуществлено уничтожение "Ивановца" на рейде озера Донузлав.
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Во время уничтожения указанного корабля было осуществлено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в корпус корабля. В результате полученных повреждений корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, которую проводил противник, не увенчалась успехом".
Предыстория:
- В четверг Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.
- Для оккупантов потеря ракетного катера "Ивановец" является существенной, поскольку в составе черноморского флота РФ таких катеров всего три.
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