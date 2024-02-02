Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По данным из открытых источников, в Бельбеке было поражено по меньшей мере три самолета – Игнат

Валентина РоманенкоПятница, 2 февраля 2024, 15:44
По данным из открытых источников, в Бельбеке было поражено по меньшей мере три самолета – Игнат
Юрий Игнат. фото медиа-центра "Украина - Укринформ".

В Воздушных силах отметили, что в результате удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января вероятно было поражено по меньшей мере три самолета врага, а также личный состав.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального марафона, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Это, пожалуй, больше вопрос к нашим разведкам (относительно пораженных целей - ред.)... Лучшее подтверждение - это, конечно, спутниковые снимки, которые уже есть в Интернете, где можно что-то да и разглядеть. Но еще лучшее подтверждение – это некрологи в российских пабликах, это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражении, по меньшей мере там было три самолета, потом личный состав определенный был уничтожен".

Реклама:

Предыстория:

  • 31 января в Севастополе, возле Саков, в Феодосии, Раздельном и Гвадийском в оккупированном Крыму прогремели взрывы, над аэродромом "Бельбек" был виден дым, оккупационные власти объявляли воздушную тревогу и перекрывали движение по Крымскому мосту.
  • Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех, кто "присоединился к очищению Крыма от российского присутствия". По данным источников УП в ВСУ, удар по аэродрому был нанесен крылатыми ракетами.

Темы: Воздушные силы ВСУКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Воздушные силы ВСУ
Оккупанты ночью запустили 24 "Шахеды", 11 из них сбили, еще 7 "локационно потеряны" − Воздушные силы
По аэродрому "Бельбек" было 5 прилетов – ОК "Юг"
Россияне ночью атаковали 4 "Шахедами", 2 − сбили
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: