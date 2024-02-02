По данным из открытых источников, в Бельбеке было поражено по меньшей мере три самолета – Игнат
В Воздушных силах отметили, что в результате удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января вероятно было поражено по меньшей мере три самолета врага, а также личный состав.
Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального марафона, отвечая на вопросы журналистов
Прямая речь: "Это, пожалуй, больше вопрос к нашим разведкам (относительно пораженных целей - ред.)... Лучшее подтверждение - это, конечно, спутниковые снимки, которые уже есть в Интернете, где можно что-то да и разглядеть. Но еще лучшее подтверждение – это некрологи в российских пабликах, это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражении, по меньшей мере там было три самолета, потом личный состав определенный был уничтожен".
Предыстория:
- 31 января в Севастополе, возле Саков, в Феодосии, Раздельном и Гвадийском в оккупированном Крыму прогремели взрывы, над аэродромом "Бельбек" был виден дым, оккупационные власти объявляли воздушную тревогу и перекрывали движение по Крымскому мосту.
- Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех, кто "присоединился к очищению Крыма от российского присутствия". По данным источников УП в ВСУ, удар по аэродрому был нанесен крылатыми ракетами.