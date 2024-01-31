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Олещук дал понять, что ВС нанесли удар по оккупированному аэродрому в Бельбеке

Александр ШумилинСреда, 31 января 2024, 19:06
Олещук дал понять, что ВС нанесли удар по оккупированному аэродрому в Бельбеке
Фото из соцсетей последствий удара

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех, кто присоединился к ударам по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму. Ранее о ракетной атаке сообщали сами оккупанты.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "А вы знали, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования - аэродром Бельбек!

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Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия!".

Детали: Также он опубликовал видео с попаданием ракеты по наземной цели и взрывом. По данным источников УП в ВСУ, удар по аэродрому был нанесен крылатыми ракетами (Storm Shadow или Scalp).

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее в среду в Севастополе, возле Саков, в Феодосии, Раздельном и Гвадийском в оккупированном Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по Крымскому мосту.
  • В крымских и российских пабликах начали публиковать фото и видео инверсионных следов в небе над Симферопольским районом.

Темы: Воздушные силы ВСУКрым
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