Олещук дал понять, что ВС нанесли удар по оккупированному аэродрому в Бельбеке

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех, кто присоединился к ударам по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму. Ранее о ракетной атаке сообщали сами оккупанты.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "А вы знали, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования - аэродром Бельбек!

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Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия!".

Детали: Также он опубликовал видео с попаданием ракеты по наземной цели и взрывом. По данным источников УП в ВСУ, удар по аэродрому был нанесен крылатыми ракетами (Storm Shadow или Scalp).

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