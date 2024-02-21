Активисты разрисовали оккупированный Донецк флагами Украины – ЦНС
Среда, 21 февраля 2024, 04:54
По данным национального сопротивления, активисты движения "Желтая лента" распространили на улицах оккупированного Донецка патриотические граффити, в частности изображение Флага Украины.
Источник: ЦНС
Дословно: "Ночью активисты движения "Желтая Лента" нарисовали в Донецке флаги Украины.
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В разных местах Донецкой области местные жители могут увидеть свои национальные флаги, потому что Донецк - это Украина!"