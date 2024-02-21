Активисты разрисовали оккупированный Донецк флагами Украины – ЦНС

По данным национального сопротивления, активисты движения "Желтая лента" распространили на улицах оккупированного Донецка патриотические граффити, в частности изображение Флага Украины.

Источник: ЦНС

Дословно: "Ночью активисты движения "Желтая Лента" нарисовали в Донецке флаги Украины.

Реклама:

В разных местах Донецкой области местные жители могут увидеть свои национальные флаги, потому что Донецк - это Украина!"