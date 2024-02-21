На Марьинском направлении оккупанты совершили 20 попыток прорвать оборону – сводка

На Марьинском направлении за прошедшие сутки оккупанты совершили 20 попыток прорвать оборону украинских воинов, всего на фронте произошло 66 боевых столкновений.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений.

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В общем враг нанес 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Авиационным ударам подверглись: Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Екатериновка, Шевченково, Ивановка, Глушковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Веселое, Раздоловка, Часов Яр, Александрополь, Очеретино, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Саблуковка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 2 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 8 раз атаковал украинские подразделения вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 2 атаки противника возле Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитниками отражено 13 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты совершили 20 попыток прорвать оборону защитников.

На Новопавловском направлении враг 7 раз пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника у Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм.

В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу горюче-смазочных материалов и 12 артиллерийским средствам противника.