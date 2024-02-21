ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России - СМИ

Постоянные представители ЕС дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против России, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине российского вторжения в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка

Прямая речь: "Послы ЕС только что дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС. Должен быть опубликован накануне годовщины 24 февраля".

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EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2024

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