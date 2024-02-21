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ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 11:50
ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России - СМИ
Фото: Getty Images

Постоянные представители ЕС дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против России, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине российского вторжения в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка

Прямая речь: "Послы ЕС только что дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС. Должен быть опубликован накануне годовщины 24 февраля".

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  • Накануне премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европейский Союз уже готовит новый пакет санкций против России, и о нем может быть объявлено на этой неделе.
  • Ранее стало известно, что США планируют объявить о новых санкциях против России из-за смерти в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.
  • Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных. Кроме того, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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