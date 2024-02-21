ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России - СМИ
Среда, 21 февраля 2024, 11:50
Постоянные представители ЕС дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против России, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине российского вторжения в Украину.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка
Прямая речь: "Послы ЕС только что дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС. Должен быть опубликован накануне годовщины 24 февраля".
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EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2024
Предистория:
ВИДЕО ДНЯ
- Накануне премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европейский Союз уже готовит новый пакет санкций против России, и о нем может быть объявлено на этой неделе.
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