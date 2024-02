ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії - ЗМІ

Постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка

Пряма мова: "Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС. Має бути опублікований напередодні річниці 24 лютого".

EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦