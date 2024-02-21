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ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії - ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 11:50
ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії - ЗМІ
Фото: Getty Images

Постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка

Пряма мова: "Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС. Має бути опублікований напередодні річниці 24 лютого".

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Теми: ЄСРосіясанкції
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