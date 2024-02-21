ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії - ЗМІ
Середа, 21 лютого 2024, 11:50
Постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка
Пряма мова: "Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС. Має бути опублікований напередодні річниці 24 лютого".
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EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2024
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Напередодні прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Європейський Союз уже готує новий пакет санкцій проти Росії, і про нього може бути оголошено цього тижня.
- Раніше стало відомо, що Сполучені Штати планують оголосити про нові санкції проти Росії через смерть у в'язниці опозиціонера Алексєя Навального.
- Євросоюз також обіцяє накласти санкції проти причетних. Крім того, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.