Приднестровские депутаты могут обратиться к Путину и попроситься в РФ

Самопровозглашенная власть Приднестровья на 28 февраля готовит "съезд депутатов всех уровней" - так называемого парламента Приднестровья, а также районных, городских, поселковых и сельских советов, на котором готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Источник: статья "Европейской правды"

Источник: В прошлую пятницу граждане якобы обратились с идеей проведения общего съезда к лидеру региона Вадиму Красносельскому, в понедельник он ее поддержал, а в среду "парламент" Приднестровья объявил, что собрание состоится 28 февраля.

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Место, участники, время события уже определены, однако решение, ради которого собирают депутатов, не объявляют.

В то же время приднестровские топ-политики не скрывают, что на съезде речь пойдет о России.

Руководство региона якобы недовольно последними решениями правительства Молдовы в области экономики.

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Глава приднестровского парламента Александр Коршунов взялся доказывать в СМИ, что съезд обратится ко всему миру, а не только к России.

"Ситуация сложная, и надо обращаться во все структуры, в том числе и европейские", – заявил он, не раскрывая, впрочем, суть обращения.

В то же время депутат "Верховного совета Приднестровья" Вадим Кравчук признал в эфире тираспольского телеканала ТСВ, что цель съезда – подтвердить, что Тирасполь до сих пор хочет присоединиться к РФ.

"Проводить еще один референдум нет смысла, а вот подтвердить предыдущее решение – уместно... Приднестровье еще в 2006 году определило вектор (объединения) с Россией, с Евразийским союзом. Съезд депутатов всех уровней, скорее всего, подтвердит наши намерения", – пояснил он.

Еще более прямолинейно высказался один из немногих представителей приднестровской оппозиции Геннадий Чорба, обративший внимание на совпадение: съезд, где в той или иной форме будет объявлено обращение к России, в срочном порядке назначили на 28 февраля. А 29 февраля президент РФ Путин должен выступить с обращением к парламенту РФ.

Чорба делает вывод, что съезд "должен озвучить от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра, просьбу принять Приднестровье в состав Российской Федерации, а 29 февраля Путин объявит об этом в своем обращении, и Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить эту просьбу".

Напомним, по итогам референдума 2006 года приднестровский центризбирком объявил, что более 97% приднестровцев поддержали будущее вхождение Приднестровья в состав России. А также – проголосовали за сохранение "независимости", пока присоединение к РФ не произошло. Местные депутаты до сих пор апеллируют к этим "результатам".

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.