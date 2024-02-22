Россияне запустили ударные БпЛА и ракеты, были слышны взрывы в Одессе
Российские захватчики вечером 22 февраля запустили с юга ударные беспилотники, воздушная тревога объявлена в ряде областей.
Источник: Воздушные силы, карта тревог
Дословно: "Очередная группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области".
Детали: Также воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
Обновлено в 21.48. Движение ударных БпЛА по территории Днепропетровской области в восточном направлении.
Харьковская область - движение ударных БпЛА в вашем направлении из Днепропетровской области.
Сейчас "Шахеды" наблюдаются в Днепропетровской области в северном направлении.
Обновлено 22.08 Полтавская область движение ударных БпЛА в вашем направлении с Днепропетровщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.
Сейчас несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Одесской области, в направлении Николаевщины.
Кировоградская область - угроза применения ударных БпЛА!
Очередная группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Одесса - в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!
В 22:21 воздушники сообщили, что "Шахеды" наблюдаются в Полтавской области, двигаются в северном направлении.
В 22:57 военные сообщили, что зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении южных областей. Об опасности предупредили Одессу.
Позже корреспонденты Укринформа сообщили, что в Одессе были слышны взрывы.
В 23:07 о вражеских БПЛА предупредили Харьков.
В 23:25 об угрозе ударных БПЛА предупредили Запорожскую и Днепропетровскую области.
В 23:33 воздушные силы сообщили, что "Шахеды" наблюдаются в Херсонской области, двигаются в северном направлении.
В 23:42 о вражеских БпЛА предупредили Кировоградщину.
В 00.02 стало известно, что вражеские БПЛА двигаются в направлении Харьковской области.