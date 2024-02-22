В США к годовщине вторжения раскрыли новые обвинения в отношении российских олигархов

Министерство юстиции США 22 февраля объявило о ряде уголовных и гражданских мер, направленных против подсанкционных российских олигархов и других лиц, обвиняемых в поддержке Кремля и его военных.

Источник: оперативная группа KleptoCapture при американском Минюсте, призванная следить за соблюдением санкций на территории страны, пишет "Европейская правда"

Детали: В Нью-Йорке были обнародованы обвинения против российского банкира, президента второго крупнейшего в России банка – ВТБ – Андрея Костина, и двух его посредников, проживающих в США, которые были арестованы 22 февраля.

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Костина в Штатах обвиняют в участии в схеме по обходу санкций и отмывании денег для финансирования двух суперъяхт и содержания роскошного дома в штате Колорадо.

В Вашингтоне обнародовали обвинительный акт в отношении россиянина Владислава Осипова, который живет в Швейцарии. Его обвиняют в банковском мошенничестве, связанном с эксплуатацией роскошной яхты Tango, принадлежащей подсанкционному российскому олигарху Виктору Вексельбергу.

Осипову вместе с британцем Ричардом Мастерсом в прошлом году уже предъявляли обвинения за сокрытие собственности Вексельберга на эту суперяхту.

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В штате Флорида предъявили обвинения за попытку уклонения от санкций пророссийскому украинскому металлургическому магнату Сергею Курченко, а также через суд пытаются конфисковать два роскошных объекта недвижимости подсанкционного российского бизнесмена Виктора Перевалова.

В конце концов, в штате Джорджия ранее в феврале гражданин России Феликс Медведев признал себя виновным в содействии отмыванию более 150 миллионов долларов через подконтрольные ему банковские счета.

В KleptoCapture заявили, что за последние два года получили судебные ордера на арест, конфискацию и изъятие активов на сумму почти 700 миллионов долларов из-за нарушения санкций США, а также выдвинули обвинения более 70 людям из-за нарушения санкций и экспортного контроля.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передадут в распоряжение Эстонии 500 тысяч долларов конфискованных российских активов, чтобы направить их на поддержку Украины.