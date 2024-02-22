Россияне обстреляли село в Херсонской области: ранен 72-летний мужчина
Четверг, 22 февраля 2024, 22:21
Российские войска вечером 22 февраля обстреляли Новотягинку в Херсонской области, на собственном дворе пострадал 72-летний мужчина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Пострадал 72-летний мужчина, который находился во дворе собственного дома.
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У него диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травмы, а также обломочное ранение плеча.
Детали: По данным ОВА пострадавшего госпитализировали.