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Россияне обстреляли село в Херсонской области: ранен 72-летний мужчина

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 февраля 2024, 22:21
Россияне обстреляли село в Херсонской области: ранен 72-летний мужчина
Getty Images

Российские войска вечером 22 февраля обстреляли Новотягинку в Херсонской области, на собственном дворе пострадал 72-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Пострадал 72-летний мужчина, который находился во дворе собственного дома.

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У него диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травмы, а также обломочное ранение плеча.

Детали: По данным ОВА пострадавшего госпитализировали.

Темы: войнаХерсонская областьобстрел
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