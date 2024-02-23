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Зеленский: Мы будем готовить новое контрнаступление

Елена РощинаПятница, 23 февраля 2024, 10:40
Зеленский: Мы будем готовить новое контрнаступление
Владимир Зеленский дал интервью вблизи линии фронта, скриншот из видео FoxNews

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2024 году планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

Источник: украинский президент в интервью FoxNews, которое он дал вблизи линии фронта

Детали: Говоря о целях на этот год, Зеленский отметил, что в противостоянии с такой страной, как Россия, даже оборона – это большая задача и вызов. 

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Реагируя на то, что кто-то ждал более эффективного контрнаступления в 2023 году и хочет быстрее завершить войну, президент подчеркнул, что при контрнаступлении нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все.

Прямая речь: "Обороняться – задача номер один. 

Продолжать нашу успешную историю на Черном море – мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. 

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Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, – тоже очень важна.

И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей".

Детали: На вопрос, было бы ли предыдущее контрнаступление более успешным, если бы Украина вовремя получила нужное оружие, Зеленский призвал не говорить о прошлом, но подтвердил, что Украина нуждается в системах "Patriot" для защиты неба, дальнобойных системах дальностью 300 км и тому подобном – и говорит об этом с партнерами, в частности с США.

По словам президента, сейчас ситуация на поле боя не является справедливой, то есть силы не равны.

Темы: Зеленскийвойнаконтрнаступление
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