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Зеленский объяснил, как должно выглядеть дипломатическое завершение войны

Ирина БалачукПятница, 23 февраля 2024, 11:19
Зеленский объяснил, как должно выглядеть дипломатическое завершение войны
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что дипломатическое завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира, которая предусматривает освобождение всех украинских территорий, которые были оккупированы Россией.

Источник: Зеленский в интервью FOX News

Прямая речь президента: "Мой сигнал − мы не хотим повторять Минские договоренности, но относительно другой части нашей территории. Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (российскому диктатору Владимиру Путину − ред.). Относительно стола переговоров − когда мы подготовимся, когда будет документ, основанный на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда мы будем иметь поддержку мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями России".

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Детали: По словам Зеленского, Украина будет говорить с Россией с сильной позиции.

"С сильной позиции мы имеем один очень важный дипломатический путь − это документ. И когда он будет готов, то неважно, где мы остановимся на тот момент. Если мы будем сильными по всем пунктам, которые я озвучил, и когда мы будем иметь документ, и на нашей стороне будет большинство крупных стран, ключевых, тех, которые принимают решения, то тогда мы сможем говорить о политических переговорах", − подчеркнул Зеленский.

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Темы: Зеленскийпереговорывойнаформула мира
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