Совет Украина-НАТО подтвердил поддержку Украины "столько, сколько нужно"

Совет Украина-НАТО по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России сделал заявление, в котором почтил память погибших и выразил поддержку Киеву.

Источник: "Европейская правда"

Детали: "Россия потерпела неудачу в своих попытках подорвать украинскую государственность и сломать решимость украинского народа. Украина победила как суверенная и демократическая нация, освободив значительную территорию и оттеснив Черноморский флот РФ", – говорится в заявлении.

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Совет Украина-НАТО возложил полную ответственность за эту войну на РФ, а также осудил ужасные нападения России на города Украины, ее гражданскую, энергетическую и портовую инфраструктуру, некоторые из которых также затронули территорию членов Альянса.

"Мы также осуждаем всех тех, кто способствует российской войне и усиливает российскую дезинформацию. РФ должна немедленно прекратить эту войну и полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы из Украины в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН. Мы не признаем и никогда не признаем незаконные и нелегитимные аннексии Россией, включая Крым", – отмечается в заявлении.

Совет Украина-НАТО отметил, что члены Альянса решительно настроены поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется для ее победы.

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"НАТО продолжает поддерживать Украину, предоставляя ей крайне необходимое нелетальное оборудование и материалы для усиления ее самообороны. Альянс стремится помочь укрепить и восстановить украинский сектор безопасности и обороны, поддержать способность Киева к сдерживанию и обороне в долгосрочной перспективе, а также помочь Украине достичь полной оперативной совместимости с НАТО", – отмечается в заявлении.

В Совете Украина – НАТО члены Альянса и Украина тесно сотрудничают и принимают решения вместе, на равных, с целью поддержки дальнейшей интеграции Украины в НАТО в соответствии с решениями Вильнюсского саммита 2023 года, также говорится в сообщении.

Напомним: В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг ко второй годовщине полномасштабной войны, которую развязала Россия, выразил поддержку Украине.

Накануне в НАТО состоялась церемония к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Метсола ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину обнародовали совместное заявление, в котором обещают помощь, чтобы положить конец войне.