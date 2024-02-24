Россияне 23 раза атаковали на Марьинском направлении – сводка Генштаба

В субботу на Марьинском направлении россияне 23 раза пытались прорвать оборону украинских войск, на Бахмутском и Авдеевском направлениях отражено по 11 атак.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток произошло 69 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 54 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Искрисковщина, Волфино, Поповка, Павловка Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечья, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

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На Лиманском направлении защитниками отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Нью-Йорк и Дилиевка Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Бердичи, Семеновка, Новобахмутовка, Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Очеретино, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка.

На Новопавловском направлении украинскими воинами отражена 1 атака противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражено 4 атаки противника в районе Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Роботино, Малые Щербаки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 попытки штурма позиций украинских войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новотягинка, Тягинка, Крынки, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 радиолокационной станции противника.