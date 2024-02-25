На фронте произошло 84 боевых столкновения – сводка

За прошедшие сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения Сил обороны с врагом.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

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В общем враг нанес 9 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 119 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Ивановка Харьковской области; Надежда Луганской области; Заречное, Богдановка, Нью-Йорк, Дилиевка, Александрополь, Новоселовка Первая, Бердичи, Семеновка, Новобахмутовка, Орловка, Парасковиевка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 13 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 39 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Новопавловском направлении защитники отбили 1 атаку противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.

Вместе с тем в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также н защитниками уничтожено 2 ракеты Х-31 и 4 разведывательных БпЛА.